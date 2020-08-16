(للتقسيط)
|خليك فى الاستثمار المضمون وامتلك شقتك فى Town Gate بموقع مميز فى R7 وقريب من حمامات السباحة وكافيهات ومطاعم وكيدز اريا شقتك 245 م ( 4 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام + تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وخلى استثمارك مضمون فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065169
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