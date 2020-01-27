خليك فى الاستثمار المضمون وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|خلى استثمارك مضمون وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام )تانى بروف عشان تستمتع باجمل حفلات الشواء والباربكيو واجمل اكوا بارك وحمامات سباحة بسعر روعة واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وخليك فى المضمون فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050710
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