خليك فى الاستثمار المضمون وامتلك شاليهك فى السخنة

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صورة الاعلان: خليك فى الاستثمار المضمون وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

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خلى استثمارك مضمون وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام )تانى بروف عشان تستمتع باجمل حفلات الشواء والباربكيو واجمل اكوا بارك وحمامات سباحة بسعر روعة واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وخليك فى المضمون فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 182,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050710
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السعر
تاريخ الإعلان
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شاليهك علي نهر النيل بالتقسيط المريح في السخنة

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27/1/2020
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(للبيع)

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26/1/2020
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(للبيع)

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26/1/2020
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العنوان:

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25/1/2020
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صورة الاعلان: بعيد عن المد والجزر امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

بعيد عن المد والجزر امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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25/1/2020
صورة الاعلان: امتلك بالسخنة شاليهك علي نهر النيل والاهرامات - في السويس مصر

امتلك بالسخنة شاليهك علي نهر النيل والاهرامات

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

275,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة وعيش اجمل اللحظات مع اولادك - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وعيش اجمل اللحظات مع اولادك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة وعيش اجمل اللحظات مع اولادك او اصحابك وهتروح في اي وقت في السنة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: عيش مع المشاهير وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

عيش مع المشاهير وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: استمتع انت واولادك باكبر اكوا بارك للكبار والصغار فى السخنة - في السويس مصر

استمتع انت واولادك باكبر اكوا بارك للكبار والصغار فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

اطمن ع ولادك فى السخنة واستمتع باكبراكوا بارك للكبار والصغار وامتلك شاليهك اول بتراس 110م تشطيب سوبر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالعين السخنة واستمتع بأحلي بحر - في السويس مصر

امتلك شاليهك بالعين السخنة واستمتع بأحلي بحر

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في العين السخنة واستمتع بأحلي بحر واحلي جو معتدل وهتستجم في كل هدوء وبدون ازعاج وبعيد ع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: غير مودك وروح السخنة مع صحابك - في السويس مصر

غير مودك وروح السخنة مع صحابك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

غير مودك وامتلك في لاسيرينا السخنة و روح في اي وقت مع صحابك وقضي الويك اند اي وقت طول ايام السنة وهت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: استمتع ببحر السخنة صيف وشتا من شاليهك - في السويس مصر

استمتع ببحر السخنة صيف وشتا من شاليهك

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع ببحر السخنة طول ايام السنة صيف او شتا لاعتدال جوها طول السنة وشاليهك جمب كل الخدمات من حمامات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

101,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: في جو منعش ولطيف امتلك شاليهك بالسخنة - في السويس مصر

في جو منعش ولطيف امتلك شاليهك بالسخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وصيف في جو منعش ولطيف وممكن تروح في اي وقت مع صحابك او عيلتك وتقضي الويك ان.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

21/1/2020
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