خليك راقى وامتلك شقتك بview ع النهر الاخضر فى Town Gate

عيش حياة الرقى وامتلك شقتك بview ع النهر الاخضر فى Town Gateبمساحة 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dressing room ) وخليك قريب من الحى الدبلوماسى وع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة ومولات تجارية وكافيهات كل ده باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش حياة الرقى وسط الخدمات فى العاصمة الادارية