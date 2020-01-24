خليك راقى وامتلك شقتك بview ع النهر الاخضر فى Town Gate

(للبيع)
|عيش حياة الرقى وامتلك شقتك بview ع النهر الاخضر فى Town Gateبمساحة 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dressing room ) وخليك قريب من الحى الدبلوماسى وع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة ومولات تجارية وكافيهات كل ده باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش حياة الرقى وسط الخدمات فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050239
198,000 جنيه
158,000 جنيه
211,000 جنيه
210,000 جنيه
177,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
2,800,000 جنيه
2,800,000 جنيه
599,000 جنيه
212,000 جنيه
215,000 جنيه
599,000 جنيه
166,000 جنيه
185,000 جنيه
205,000 جنيه
215,000 جنيه