خليك جمب كل الخدمات الترفيهية وصيف في السخنة

(للبيع)
|صيف في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بكل الخدمات الترفيهية البنانا بوت والباراشوت وهتشوف كل يوم الفراعنة وبرج القاهرة ونهر النيل وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل علي 01279848994 واعرف التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|118,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061542
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