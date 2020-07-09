خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اسكن فى العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيا وخليك جمب الطرق الريئسية والدائرى واشترى شقتك193م(3غرف+2حمام+ريسبشن +مطبخ +تراس) وتميز بافضل موقع فى قلب العاصمة الادارية منطقة r7 واستمتع بخدماتك اتصل دلوقتى واستفسار عن شقتك 01279885336 باقل مقدم 20% وبدون فوائد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|378,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062636
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