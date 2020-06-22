خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اسكن فى العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيا وخليك جمب الطرق الريئسية والدائرى واشترى شقتك 186م(3غرف+2حمام+ريسبشن +مطبخ +تراس) وتميز بافضل موقع فى قلب العاصمة الادارية منطقة r7 واستمتع بخدماتك اتصل دلوقتى واستفسار عن شقتك 01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|236,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061286
206,000 جنيه
411,000 جنيه
226,000 جنيه
236,000 جنيه
226,000 جنيه
466,000 جنيه
185,600 جنيه
168,000 جنيه
217,000 جنيه
427,000 جنيه
288,000 جنيه
243,000 جنيه
193,000 جنيه
اتصل
190,000 جنيه