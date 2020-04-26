خليك اول دكتور مع اول ناس تسكن في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خليك اول دكتور مع اول ناس تسكن في العاصمة - في القاهرة مصر

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خليك اول دكتور مع اول ناس تسكن في العاصمة الادارية الجديدة وامتلك عيادتك 56م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد واستمتع بخصم 10% وعيادتك في الحي المالي امام وزراة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 175,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/4/2020
رقم الإعلان: 2058491
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14/3/2020
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