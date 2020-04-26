(للبيع)
|خليك اول دكتور مع اول ناس تسكن في العاصمة الادارية الجديدة وامتلك عيادتك 56م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد واستمتع بخصم 10% وعيادتك في الحي المالي امام وزراة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058491
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