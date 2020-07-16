خلى وجهتك على كريستال لاجونز فى ازها السخنه

امتلك شالهيك فى أزها السخنه وخلى وجهتك على كريستال لاجونز شالهيك 155م(3غرف+2حمام +ريسبشن+مطبخ أمريكى )تشطيب هاى سوبر لوكس والعرض دلوفتى لما تحجز هتاخد مطبخ هديه مستنى ايه استغل الفرصة باقل مقدم وعلى اقساط مريحة وبدون فوائد مستنى ايه كلمنا على 01279885336او الواتساب