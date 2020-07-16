خلى وجهتك على كريستال لاجونز فى ازها السخنه

(للبيع)
|امتلك شالهيك فى أزها السخنه وخلى وجهتك على كريستال لاجونز شالهيك 155م(3غرف+2حمام +ريسبشن+مطبخ أمريكى )تشطيب هاى سوبر لوكس والعرض دلوفتى لما تحجز هتاخد مطبخ هديه مستنى ايه استغل الفرصة باقل مقدم وعلى اقساط مريحة وبدون فوائد مستنى ايه كلمنا على 01279885336او الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|قرية ازها- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|176,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063125
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