خلى مصيفك احلى وامتلك شاليهك فى جولدن بيتش

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خلى مصيفك احلى وامتلك شاليهك فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

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خلى صيفك احلى وامتلك شاليهك فى راس سدر وسط كل الخدمات اللى تحتاجها مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة واكوا بارك وغيرهم خدمات كتير استلام فورى شاليهك 120 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 203,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/7/2020
رقم الإعلان: 2063604
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15/7/2020
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14/7/2020
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14/7/2020
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العنوان:

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القسم: 

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11/7/2020
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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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9/7/2020
صورة الاعلان: تعالي صيف في راس سدر علي اجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

تعالي صيف في راس سدر علي اجمل فيو

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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8/7/2020
صورة الاعلان: قضى صيفك دلوقتى فى شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضى صيفك دلوقتى فى شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

صيفك دلوقتى هتقضيه فى راس سدر بامتلاك شاليه بحديقة جميلة وسط افضل خدمات اكوا بارك وحمامات سباحة ومطا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: كفاية ايجار وامتلك شاليه في راس سدر وصيف طول السنة براحتك - في جنوب سيناء مصر

كفاية ايجار وامتلك شاليه في راس سدر وصيف طول السنة براحتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

وفر فلوس الايجار وامتلك في راس سدر شاليه بخصوصية كاملة واستمتع بالمصيف طول السنة مع اولادك والشاليه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا باي استمتع بأحلي بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

في لاسيرينا باي استمتع بأحلي بحر في راس سدر

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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه وقضى احلى صيف فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

208,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة - في جنوب سيناء مصر

شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر علي حمامات السباحة والاكوا بارك وهتكون مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

29/6/2020
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