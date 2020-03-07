خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|ليك خصوصية ملهاش مثيل بامتلاك شقة بجاردن فى العاصمة الادارية 280م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +تراس +4 حمام +Living ) بالقرب من القصر الرئاسى ومطار العاصمة وكافيهات ومستشفيات وقريب من فندق الماسة وحى السفارات كل ده باطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه بلا كلمنا ع 01201135481 وعيش الخصوصية اللى بتحلم بيها فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|815,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055298
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