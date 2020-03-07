خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

ليك خصوصية ملهاش مثيل بامتلاك شقة بجاردن فى العاصمة الادارية 280م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +تراس +4 حمام +Living ) بالقرب من القصر الرئاسى ومطار العاصمة وكافيهات ومستشفيات وقريب من فندق الماسة وحى السفارات كل ده باطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه بلا كلمنا ع 01201135481 وعيش الخصوصية اللى بتحلم بيها فى العاصمة الادارية