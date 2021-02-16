خلى كل خدماتك حواليك وامتلك شقتك فى تاون جيت

قريب من منطقة الخدمات امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية ع 3 شوارع رئيسية منهم شارع بعرض 80 متر و هو من اكبر و اهم المحاور فى الR7 مع افضل خدمات منطقة ملاعب و تراك للجرى و الدراجات و مول تجارى يشمل محلات ملابس براندات و كافيهات و بيوتى سنتر كلها جمب شقتك 245 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + dressing ) بمقدم 234 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند الاحلام بتاون ديت العاصمة الادارية