خلى فلوسك تزيد وامتلك شقة سعرها شامل مصاريف الجراج فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|فى كابيتال هايتس 2 هتمتلك شقة بسعر شامل التشطيب 158 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ + تراس ) بمصاريف عضوية النادى الرياضى و الجراج مجانا قريب من مول تجارى و حمامات سباحة و مركز للطيران الحر بمقدم 216 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و خلى فلوسك تزيد و امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 (
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|216,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085053
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