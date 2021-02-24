خلى فلوسك تزيد وامتلك شقة سعرها شامل مصاريف الجراج فى العاصمة الادارية

فى كابيتال هايتس 2 هتمتلك شقة بسعر شامل التشطيب 158 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ + تراس ) بمصاريف عضوية النادى الرياضى و الجراج مجانا قريب من مول تجارى و حمامات سباحة و مركز للطيران الحر بمقدم 216 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و خلى فلوسك تزيد و امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 (