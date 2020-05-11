خلى صيفك طول السنة مع عيلتك فى السخنة

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: خلى صيفك طول السنة مع عيلتك فى السخنة - في السويس مصر

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صيف طول السنة مع عيلتك فى السخنة وامتلك شاليه 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من حمامات السباحة واكوا بارك ومطاعم بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وصيف مع عيلتك طول السنة فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 347,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/5/2020
رقم الإعلان: 2059750
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صورة الاعلان: روح علي السخنة واستمتع لأخر لحظة في اجازتك - في السويس مصر

روح علي السخنة واستمتع لأخر لحظة في اجازتك

(للبيع)

- في السويس مصر

روح علي لاسيرينا السخنة واستمتع مع عيلتك لأخر لحظة في حياتك واستمتع بأجازتك واحلي ايام حياتك علي بحر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

117,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: استمتع بأحلي قاعدة علي البحر وامتلك في السخنة - في السويس مصر

استمتع بأحلي قاعدة علي البحر وامتلك في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك وقضي اجازتك علي بحر السخنة وخلي ايامك احلي وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

146,000 جنيه

11/5/2020
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