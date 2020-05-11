خلى صيفك طول السنة مع عيلتك فى السخنة

صيف طول السنة مع عيلتك فى السخنة وامتلك شاليه 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من حمامات السباحة واكوا بارك ومطاعم بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وصيف مع عيلتك طول السنة فى السخنة