خلى صيفك طول السنة مع عيلتك فى السخنة

(للتقسيط)
|صيف طول السنة مع عيلتك فى السخنة وامتلك شاليه 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من حمامات السباحة واكوا بارك ومطاعم بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وصيف مع عيلتك طول السنة فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|347,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059750
117,000 جنيه
146,000 جنيه