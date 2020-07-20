خلى حياتك اجمل بامتلاك شقة بكمبوند تاون جيت

(للتقسيط)
|حياتك هتبقى احلى بامتلاك شقة فى كمبوند تاون جيت قريب من اجمل المساحات الخضراء وحى السفارات شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع باجمل المطاعم والكافيهات وكيدزاريا ومول تجارى ومستشفيات بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش احلى حياة فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063387
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(للبيع)- في القاهرة مصر
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