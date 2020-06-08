خلى استثمارك كبير وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|استثمارك هيكبر ويزيد معانا بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسشبن +2 حمام +مطبخ ) باقساط مريحة جدا وخصم كبيرع سعر المتر يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وخلى استثمارك كبير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|413,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060439
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