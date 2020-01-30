خلاط تاتش الزنوكى تربو مطحنتين وفلتر ضمان سنتين 1.7 لتر 400 وات صوت منخفض شفرة متينة ستانلس ستيل إناء بلاستيك شفاف مع علامة للمستوى حماية قفل للأمان سرعتان قدم مطاطية مقاومة للانزلاق بقوة 220-240 فولت 50 هرتز، 400 وات يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب