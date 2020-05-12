خلاط العلف_معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)
|خلاط العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (خلاط العلف) يعتبر خلاط خامات الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف وهو المسئول عن خلط المواد الخام للحصول على علف ناعم مخلوط متجانس كما يمكن اضافة الزيوت ولاضافات الاخرى من خلاله الاتصال: 002-01001160396 01272227795 االفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|588 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059401
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