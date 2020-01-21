(للبيع)
|خلاط العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف يعتبر خلاط خامات الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف وهو المسئول عن خلط المواد الخام للحصول على علف ناعم مخلوط متجانس كما يمكن اضافة الزيوت ولاضافات الاخرى من خلاله الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|789 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050088
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