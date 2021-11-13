خط تعبئة السوائل اللزجة وشديدة اللزوجة من شركة ايجي باك

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تفاصيل الإعلان
🔴لماذا ماكينات إيجى باك لتعبئة السوائل . ـ 🔴نختلف عن الاخرين بصناعة الماكينات بنظام التشغيل الميكانيكى حيث يعتمد هذا النظام على أعلى دقة فى كل مراحل العمل بداية من القدرة على سحب اشد المواد لزوجة حتى الضخ بكل سهولة. امكانية تسجيل برامج و انظمة متعددة من الاوزان و الاصناف. 00201012656575
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجي باك
التليفون: +201012656575

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العنوان: العاشر من رمضان مجمع الروبيكي امام الميناء الجاف- العاشر من رمضان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/12/2021
رقم الإعلان: 2113894
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