خط تعبئة السوائل اللزجة وشديدة اللزوجة من شركة ايجي باك

🔴لماذا ماكينات إيجى باك لتعبئة السوائل . ـ 🔴نختلف عن الاخرين بصناعة الماكينات بنظام التشغيل الميكانيكى حيث يعتمد هذا النظام على أعلى دقة فى كل مراحل العمل بداية من القدرة على سحب اشد المواد لزوجة حتى الضخ بكل سهولة. امكانية تسجيل برامج و انظمة متعددة من الاوزان و الاصناف. 00201012656575