(للبيع)
|خط انتاج مصبعات الأخشاب والمخلفات الزراعية كسارة الأخشاب Drum Chipper تعمل على تكسير الاخشاب من كتل كبيرة الي قطع صغيرة تبدأ من 1 سم الي 5 سم حتى يسهل عملية الجرش والطحن للأخشاب ليسهل كبسها كما إنها تمتاز بالقدرة العالية في عملية التكسير الاتصال : 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|747 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058808
896 جنيه
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