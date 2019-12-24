خط انتاج مصبعات الأخشاب والمخلفات الزراعية كسارة الأخشاب Drum Chipper تعمل على تكسير الاخشاب من كتل كبيرة الي قطع صغيرة تبدأ من 1 سم الي 5 سم حتى يسهل عملية الجرش والطحن للأخشاب ليسهل كبسها كما إنها تمتاز بالقدرة العالية في عملية التكسير الاتصال 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري