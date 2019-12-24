(للبيع)
|خط انتاج مصبعات الأخشاب والمخلفات الزراعية كسارة الأخشاب Drum Chipper تعمل على تكسير الاخشاب من كتل كبيرة الي قطع صغيرة تبدأ من 1 سم الي 5 سم حتى يسهل عملية الجرش والطحن للأخشاب ليسهل كبسها كما إنها تمتاز بالقدرة العالية في عملية التكسير الاتصال 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|859 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047867
957 جنيه
748 جنيه
885 جنيه
845 جنيه