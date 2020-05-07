خط انتاج بطاطس نصف مقلية

(للبيع)
|خط انتاج شيبسى وبطاطس نصف مقلية تصنيع الشركة الهندسية ستيل الخط صناعة مصرية 100% ضمان عام ضد عيوب التصنيع انتاجيه الخط 250 كيلو فى الساعه ومتوفر انتاجيه اكبر ايضا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مالك محمد
|التليفون:
|01090750006
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|العنوان:
|المنطقة الصناعية التالته -الروبيكى -خلف سيراميكا كليو باترا- العاشر من رمضان
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059073
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