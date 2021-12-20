خط انتاج الصمون العراقي

(للبيع)
|#شركة #kammaz_ovens لصناعة خطوط إنتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم: خط انتاج الصمون الفرنسي - الطاقة الانتاجية للخط: متغيرة بحسب سرعة العامل - أقصى طول للصمون: ٦٠ سم - الطول المطلوب للصالة ١٠ متر ، والعرض بحدود ٥ متر - الارتفاع من 3 الى 4 للتواصل و الاستفسار يرجى التواصل على الأرقام 00905312236573 00905466605666 00905389852464 أو زوروا موقعنا الرسمي www.kammazovens.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kammazovens
|التليفون:
|00905389852464
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|olyum mah- kilis
غازي عينتاب - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116905
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
14,000 يورو
14,000 يورو
110,000 يورو
اتصل
اتصل
59,000 دولار
اتصل