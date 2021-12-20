خط انتاج الصمون العراقي

#شركة #kammaz_ovens لصناعة خطوط إنتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم: خط انتاج الصمون الفرنسي - الطاقة الانتاجية للخط: متغيرة بحسب سرعة العامل - أقصى طول للصمون: ٦٠ سم - الطول المطلوب للصالة ١٠ متر ، والعرض بحدود ٥ متر - الارتفاع من 3 الى 4 للتواصل و الاستفسار يرجى التواصل على الأرقام 00905312236573 00905466605666 00905389852464 أو زوروا موقعنا الرسمي www.kammazovens.com