خط انتاج الخبز العربي

(للبيع)

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تركيا (كيليس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خط انتاج الخبز العربي - في كيليس تركيا

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شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : خط انتاج الخبز العربي خطوط إنتاج آلية مصممة لإنتاج جميع أنواع الخبز العربي من العجين إلى الرغيف الجاهز وتتراوح الطاقة الإنتاجية لهذه الخطوط من 2500 رغيف في الساعة إلى 13000 رغيف في الساعة تبلغ المساحة المطلوبة لأداء جيد لخط الإنتاج حوالي 250 مترًا مربعًا ، ويبلغ طوله حوالي 25 مترًا وعرضه حوالي 10 أمتار بالإضافة إلى ارتفاع حوالي 3-4 متر. للتواصل والاستفسار عل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kammazovens
التليفون: 00905389852464

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: olyum mah- kilis
كيليس -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/12/2021
رقم الإعلان: 2113656
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صورة الاعلان: آلة الصمون العراقي - في كيليس تركيا

آلة الصمون العراقي

(للبيع)

- في كيليس تركيا

شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : آلة الصمون الع.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة انتاج الفلافل بحزام متحرك - في كيليس تركيا

ماكينة انتاج الفلافل بحزام متحرك

(للبيع)

- في كيليس تركيا

شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط _إنتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة و التغليف تقدم لكم: ماكينة الفلافل ا.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

25/11/2021
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