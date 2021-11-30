(للبيع)
|شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : خط انتاج الخبز العربي خطوط إنتاج آلية مصممة لإنتاج جميع أنواع الخبز العربي من العجين إلى الرغيف الجاهز وتتراوح الطاقة الإنتاجية لهذه الخطوط من 2500 رغيف في الساعة إلى 13000 رغيف في الساعة تبلغ المساحة المطلوبة لأداء جيد لخط الإنتاج حوالي 250 مترًا مربعًا ، ويبلغ طوله حوالي 25 مترًا وعرضه حوالي 10 أمتار بالإضافة إلى ارتفاع حوالي 3-4 متر. للتواصل والاستفسار عل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kammazovens
|التليفون:
|00905389852464
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|العنوان:
|olyum mah- kilis
كيليس - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113656
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