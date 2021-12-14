#شركة #kammaz_ovens لصناعة خطوط إنتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم: خط انتاج التورتيلا يتكون الخط من 6 مراحل رق · إضافة إلى مرحلة فتح عن طريق قشاطات مزودة بعجلات لسهولة الحركة · يمكن تبديل القالب المخصص لقطع العجين إلى الشكل المطلوب لتغيير شكل الخبز الناتج عن الخط بحسب الطلب · يمكن التحكم بوزن و سماكة رغيف اللاواش الناتج بحسب رغبة المشتري · يمكن التحكم بسرعة كل آلة من المخبز لوحدها عن طريق انفيرتيرات خاصة لكل آلة للتواصل و الاستفسار يرجى ال