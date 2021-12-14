خط انتاج التورتيلا

(للبيع)

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تركيا (كيليس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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صورة الاعلان: خط انتاج التورتيلا - في كيليس تركيا

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#شركة #kammaz_ovens لصناعة خطوط إنتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم: خط انتاج التورتيلا يتكون الخط من 6 مراحل رق · إضافة إلى مرحلة فتح عن طريق قشاطات مزودة بعجلات لسهولة الحركة · يمكن تبديل القالب المخصص لقطع العجين إلى الشكل المطلوب لتغيير شكل الخبز الناتج عن الخط بحسب الطلب · يمكن التحكم بوزن و سماكة رغيف اللاواش الناتج بحسب رغبة المشتري · يمكن التحكم بسرعة كل آلة من المخبز لوحدها عن طريق انفيرتيرات خاصة لكل آلة للتواصل و الاستفسار يرجى ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kammazovens
التليفون: 00905389852464

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: olyum mah- kilis
كيليس -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/1/2022
رقم الإعلان: 2117628
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صورة الاعلان: خط انتاج الخبز العربي - في كيليس تركيا

خط انتاج الخبز العربي

(للبيع)

- في كيليس تركيا

شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : خط انتاج الخبز ا.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: الفرن الميني الدوار - في كيليس تركيا

الفرن الميني الدوار

(للبيع)

- في كيليس تركيا

شركةKammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبز_العربي وخطوط التعبئةوالتغليف تقدم لكم الفرن العربي الدوار .
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

8/12/2021
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