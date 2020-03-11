خط انتاج الاكواب الورقية

(للبيع)
|لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل بنقدم لكم خط انتاج اكواب ورقية بأفضل جودة واقل الأسعار وكل الطاقات الانتاجية وكمان بندرب العماله ومش بنسيبك الا على التشغيل وعندنا افضل ضمان وخدمة ما بعد البيع الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|820 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055637
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