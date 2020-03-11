خط انتاج الاكواب الورقية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خط انتاج الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

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لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل بنقدم لكم خط انتاج اكواب ورقية بأفضل جودة واقل الأسعار وكل الطاقات الانتاجية وكمان بندرب العماله ومش بنسيبك الا على التشغيل وعندنا افضل ضمان وخدمة ما بعد البيع الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 820 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055637
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

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11/3/2020
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11/3/2020
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9/3/2020
صورة الاعلان: خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة - في كفر الشيخ مصر

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9/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة)

(للبيع)

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9/3/2020
صورة الاعلان: صوامع تخزين الغلال والقمح - في كفر الشيخ مصر

صوامع تخزين الغلال والقمح

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- في كفر الشيخ مصر

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758 جنيه

8/3/2020
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صورة الاعلان: ماكينة اكواب الايس كريم - في كفر الشيخ مصر

ماكينة اكواب الايس كريم

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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855 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل اكواب الايس كريم من شركة دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل اكواب الايس كريم من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مبنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية بت.
العنوان:

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اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine تقوم بقطع المختلف من الخامات حيث يتم تغذية الورق ثم يتم .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet - في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

748 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0100116.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة) 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة * يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة با.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👌😍😋يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: خطوط انتاج الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

خطوط انتاج الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

استلم مصنعك على التشغيل متوفر لدينا كافة طلبات من يرغب فى امتلاك مصانع العلف ولدينا افضل معدات .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

893 جنيه

3/3/2020
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