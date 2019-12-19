خط انتاج الاكواب الورقية

(للبيع)
|📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي ⏪ولان قريب جدا هيتمنع استخدام البلاستيك زي ما اتمنع في محافطات البحر الاحمر شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل ☝️👌👍💯 بنقدم لكم خط انتاج اكواب ورقية بأفضل جودة واقل الأسعار وكل الطاقات الانتاجية الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|957 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046466
748 جنيه
885 جنيه
845 جنيه