خط انتاج الاكواب الورقية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خط انتاج الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

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📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي ⏪ولان قريب جدا هيتمنع استخدام البلاستيك زي ما اتمنع في محافطات البحر الاحمر شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل ☝️👌👍💯 بنقدم لكم خط انتاج اكواب ورقية بأفضل جودة واقل الأسعار وكل الطاقات الانتاجية الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 957 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2019
رقم الإعلان: 2046466
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صورة الاعلان: خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum) - في كفر الشيخ مصر

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(للبيع)

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