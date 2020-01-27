(للبيع)
|خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف احجامه أولا: مرحلة الطباعه يتم تزويد الماكينة بخام الورق الأبيض ويتم الطباعة عليه بألوان صحية خاصة بالأستخدمات الغذائية ويمكن الطباعة ابتداء من لون واحد الى 6 الوان الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|715 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050688
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