خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف احجامه أولا: مرحلة الطباعه يتم تزويد الماكينة بخام الورق الأبيض ويتم الطباعة عليه بألوان صحية خاصة بالأستخدمات الغذائية ويمكن الطباعة ابتداء من لون واحد الى 6 الوان الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120)الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري