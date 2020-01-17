خط انتاج الأكواب الورقية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خط انتاج الأكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

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خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف احجامه أولا: مرحلة الطباعه يتم تزويد الماكينة بخام الورق الأبيض ويتم الطباعة عليه بألوان صحية خاصة بالأستخدمات الغذائية ويمكن الطباعة ابتداء من لون واحد الى 6 الوان الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120)الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

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العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 756 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049671
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