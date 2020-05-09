خط انتاج اعلاف(مواشي – دواجن – اسماك - ارانب) يمكنك انشاء مصنعك الان على حسب احتياجاتك وبقدرات انتاجية مختلفة مصنع اعلاف مواشى مصنع اعلاف دواجن مصنع اعلاف اسماك مصنع اعلاف ارانب ويوجد لدينا خطوط انتاج اعلاف تبدا من نص طن/ساعة الى 45 طن/ ساعة الاتصال 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 العنوان : جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري