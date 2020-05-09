خط انتاج اعلاف(مواشي – دواجن – اسماك - ارانب)

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
خط انتاج اعلاف(مواشي – دواجن – اسماك - ارانب) يمكنك انشاء مصنعك الان على حسب احتياجاتك وبقدرات انتاجية مختلفة مصنع اعلاف مواشى مصنع اعلاف دواجن مصنع اعلاف اسماك مصنع اعلاف ارانب ويوجد لدينا خطوط انتاج اعلاف تبدا من نص طن/ساعة الى 45 طن/ ساعة الاتصال 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 العنوان : جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

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العنوان: جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 965 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2020
رقم الإعلان: 2059159
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صورة الاعلان: خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة - في كفر الشيخ مصر

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