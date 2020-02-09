خط انتاج اعلاف(مواشي – دواجن – اسماك - ارانب) يمكنك انشاء مصنعك الان على حسب احتياجاتك وبقدرات انتاجية مختلفة مصنع اعلاف مواشى مصنع اعلاف دواجن مصنع اعلاف ارانب ويوجد لدينا خطوط انتاج اعلاف تبدا من نص طن/ساعة الى 45 طن/ ساعة الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري