خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)
|💯✔️تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة: الاكسترودر💯💣💯💣⚙️ 💯✔️يعمل الاكسترودر على تحويل المادة الخام للفوم الى رولات من الفوم قبل مرحلة التشكييل 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: ; اوزيارة قناتنا على يوتيوب: ; أو زيارتنا على تويتر :- او
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01001160396
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054443
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