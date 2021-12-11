(للبيع)
|خط الإنتاج الأرز المصنع💥💣😎 لأول مرة في مصر 🔥 تقدم شركة #دالتكس_ايجيبت للاستراد والتصدير >>> خط إنتاج الأرز المصنع ((المشروع الأفضل والأكثر ربحية)) 💯 المستخدم من كسر الأرز ومخلفات ضرب الأرز مع إمكانية إضافة النكهات و المعادن و البروتين للمزيج ✅ 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خط الإنتاج الأرز المصنع💥💣😎
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115368
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