(للبيع)
|خط إنتاج الأكواب الورقية 🔥 متوفر لدى شركة #دالتكس_ايجيبت الرائدة في مجال ماكينات الأكواب الورقية بطاقة إنتاجية مختلفة من 45 إلى 350 كوب بالدقيقة. 💯✅ ⚠️ يمر خط الإنتاج بمراحل (طباعة – قص – تشكيل وتصنيع). #خطوط_إنتاج_الأكواب_الورقية #ورقيات #خليك_في_المضمون #خليك_في_اللي_ينجزك #اكواب_ورقية #مصانع_الاكواب #الجديد_عندنا_وبس يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116449
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