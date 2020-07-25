(للبيع)
|خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum) يتم انتاج بالات بوزن 25-50 كيلو جرام سيلاج الذرة - سيلاج البرسيم والدريس - سيلاج البرسيم الحجازي - سيلاج حطب القطن - سيلاج قصب السكر -سيلاج قش الرز - سيلاج عباد الشمس وقشر البرتقال - سيلاج سعف النخيل - سيلاج بنجر السكر معدات,مصانع,اعلاف,كبس سيلاج,شركة الجوهرى 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرى
|التليفون:
|01093659490
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063759
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6,100,000 جنيه
1 جنيه
3,000 جنيه
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1,500 جنيه
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2 جنيه
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1,111 ريال
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