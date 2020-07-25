خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum)

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum) يتم انتاج بالات بوزن 25-50 كيلو جرام سيلاج الذرة - سيلاج البرسيم والدريس - سيلاج البرسيم الحجازي - سيلاج حطب القطن - سيلاج قصب السكر -سيلاج قش الرز - سيلاج عباد الشمس وقشر البرتقال - سيلاج سعف النخيل - سيلاج بنجر السكر معدات,مصانع,اعلاف,كبس سيلاج,شركة الجوهرى 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرى
التليفون: 01093659490

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/7/2020
رقم الإعلان: 2063759
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تاريخ الإعلان
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24/7/2020
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24/7/2020
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24/7/2020
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23/7/2020
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23/7/2020
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23/7/2020
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23/7/2020
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23/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخ.
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الجيزة - مصر

اتصل

23/7/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/7/2020
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