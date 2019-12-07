(للبيع)
|خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum) يتم انتاج بالات بوزن 25-50 كيلو جرام سيلاج الذرة - سيلاج البرسيم والدريس - سيلاج البرسيم الحجازي - سيلاج حطب القطن - سيلاج قصب السكر -سيلاج قش الرز - سيلاج عباد الشمس سيلاج سعف النخيل الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|748 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045812
885 جنيه
845 جنيه
574 جنيه
22 جنيه