خطوط انتاج الاعلاف

(للبيع)
|استلم مصنعك على التشغيل متوفر لدينا كافة طلبات من يرغب فى امتلاك مصانع العلف ولدينا افضل معدات 💯👌مصانع الاعلاف بمواصفات اوروبيه وعالمية لدينا متخصصين فى التركيب والصيانة وتدريبك ع المكان توفير قطع الغير فى اسرع وقت لدينا ضمان الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65( برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|893 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055000
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