(للبيع)
|خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة نظرا لانتشار الفيروسات فى الاونة الاخيرة وحفاظا عل صحة عملائنا ولنشر ثقافة استخدام الواحد للادوات الغذائية توفر لكم شركة دالتكس ايجيبت للاستيراد والتصدير خط انتاج الفووم بمواصفات اوروبية وعالمية عالية الجودة واليكم فيديو توضيحى للمعدة: الفيس بوك: العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|866 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059494
729 جنيه
965 جنيه
747 جنيه
896 جنيه
744 جنيه