خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة

(للبيع)

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صورة الاعلان: خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة - في كفر الشيخ مصر

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خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة نظرا لانتشار الفيروسات فى الاونة الاخيرة وحفاظا عل صحة عملائنا ولنشر ثقافة استخدام الواحد للادوات الغذائية توفر لكم شركة دالتكس ايجيبت للاستيراد والتصدير خط انتاج الفووم بمواصفات اوروبية وعالمية عالية الجودة واليكم فيديو توضيحى للمعدة: الفيس بوك: العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

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العنوان: جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 866 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/5/2020
رقم الإعلان: 2059494
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صورة الاعلان: خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة - في كفر الشيخ مصر

خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯👌خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة 🚫🔊نظرا لانتشار الفيروسات .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

729 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: خط انتاج اعلاف(مواشي – دواجن – اسماك - ارانب) - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج اعلاف(مواشي – دواجن – اسماك - ارانب)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خط انتاج اعلاف(مواشي – دواجن – اسماك - ارانب) يمكنك انشاء مصنعك الان على حسب احتياجاتك وبقدرات انت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

965 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: خط انتاج مصبعات الأخشاب والمخلفات الزراعية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج مصبعات الأخشاب والمخلفات الزراعية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خط انتاج مصبعات الأخشاب والمخلفات الزراعية كسارة الأخشاب Drum Chipper تعمل على تكسير الاخشاب من كت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

747 جنيه

3/5/2020
صورة الاعلان: مكابس الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

مكابس الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

896 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: خط انتاج الأكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الأكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

744 جنيه

22/2/2020
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