(للبيع)
|💯👌خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة 🚫🔊نظرا لانتشار الفيروسات فى الاونة الاخيرة وحفاظا عل صحة عملائنا 🚫🔊ولنشر ثقافة استخدام الواحد للادوات الغذائية 👌💯توفر لكم شركة دالتكس ايجيبت للاستيراد والتصدير خط انتاج الفووم بمواصفات اوروبية وعالمية عالية الجودة 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|729 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059145
965 جنيه
747 جنيه
896 جنيه
744 جنيه
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874 جنيه