خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة

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صورة الاعلان: خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة - في كفر الشيخ مصر

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💯👌خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة 🚫🔊نظرا لانتشار الفيروسات فى الاونة الاخيرة وحفاظا عل صحة عملائنا 🚫🔊ولنشر ثقافة استخدام الواحد للادوات الغذائية 👌💯توفر لكم شركة دالتكس ايجيبت للاستيراد والتصدير خط انتاج الفووم بمواصفات اوروبية وعالمية عالية الجودة 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 729 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2020
رقم الإعلان: 2059145
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