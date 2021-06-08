خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

(للبيع)

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إيطاليا (Abruzzi) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة إيطالية رصينة ومسجلة رسميا منذ أكثر من عقد من الزمن، مختصة بتوفير كافة أنواع مكائن صناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية، الجديدة والمستعملة المضمونة، وكذلك توفير كافة الادوات وقطع الغيار الاصلية والمواد الاولية الداخلة في التصنيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Al Alosy Mohammed
التليفون: 3807790611

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العنوان: Via tirino,8- Pescara
Abruzzi -

إيطاليا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850,000 يورو
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096350
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صورة الاعلان: خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية - في Abruzzi إيطاليا

خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

(للبيع)

- في Abruzzi إيطاليا

شركة إيطالية رصينة ومسجلة رسميا منذ عقد من الزمن، تتوفر لدينا خطوط انتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وحف.
العنوان:

Abruzzi - إيطاليا
القسم: 

850,000 يورو

8/6/2021
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