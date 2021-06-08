خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

شركة إيطالية رصينة ومسجلة رسميا منذ أكثر من عقد من الزمن، مختصة بتوفير كافة أنواع مكائن صناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية، الجديدة والمستعملة المضمونة، وكذلك توفير كافة الادوات وقطع الغيار الاصلية والمواد الاولية الداخلة في التصنيع