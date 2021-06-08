خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

(للبيع)
|شركة إيطالية رصينة ومسجلة رسميا منذ أكثر من عقد من الزمن، مختصة بتوفير كافة أنواع مكائن صناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية، الجديدة والمستعملة المضمونة، وكذلك توفير كافة الادوات وقطع الغيار الاصلية والمواد الاولية الداخلة في التصنيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Al Alosy Mohammed
|التليفون:
|3807790611
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|العنوان:
|Via tirino,8- Pescara
Abruzzi - إيطاليا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096350
850,000 يورو