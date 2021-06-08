خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

(للبيع)
|شركة إيطالية رصينة ومسجلة رسميا منذ أكثر من عقد من الزمن، مختصة بتوفير مكائن صناعة حفاضات الاطفال وحفاضات كبار السن والفوط النسائية، تتوفر منها الجديدة والمستعملة المضمونة، وكذلك المواد الاحتياطية والمواد الاولية الداخلة بهذه الصناعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Al Alosy Mohammed
|التليفون:
|3807790611
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|العنوان:
|Via tirino,8- Pescara
Abruzzi - إيطاليا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096348
850,000 يورو
850,000 يورو
850,000 يورو
5,000,000 يورو