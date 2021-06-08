خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

(للبيع)

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إيطاليا (Abruzzi) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة إيطالية رصينة ومسجلة رسميا منذ أكثر من عقد من الزمن، مختصة بتوفير مكائن صناعة حفاضات الاطفال وحفاضات كبار السن والفوط النسائية، تتوفر منها الجديدة والمستعملة المضمونة، وكذلك المواد الاحتياطية والمواد الاولية الداخلة بهذه الصناعة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Al Alosy Mohammed
التليفون: 3807790611

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العنوان: Via tirino,8- Pescara
Abruzzi -

إيطاليا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850,000 يورو
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096348
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صورة الاعلان: خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

(للبيع)

نحن شركة إيطالية رصينة ومسجلة رسميا، اختصاصنا توفير مكائن صناعة حفاضات الاطفال وأجزائها الجديدة والم.
العنوان:

Abruzzi - إيطاليا
القسم: 

850,000 يورو

8/6/2021
صورة الاعلان: خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

(للبيع)

شركة إيطالية رصينة ومسجلة رسميا منذ عقد من الزمن، تتوفر لدينا خطوط انتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وحف.
العنوان:

Abruzzi - إيطاليا
القسم: 

850,000 يورو

8/6/2021
صورة الاعلان: خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

(للبيع)

شركة إيطالية رصينة ومسجلة رسميا منذ أكثر من عقد من الزمن، مختصة بتوفير كافة أنواع مكائن صناعة حفاضات.
العنوان:

Abruzzi - إيطاليا
القسم: 

850,000 يورو

8/6/2021
صورة الاعلان: أرض زراعية - سكنية للبيع

أرض زراعية - سكنية للبيع

(للبيع)

أرض زراعية - بستان- وسكنية، مساحة 4 دونم و100 وخمسون متر مربع، تقع على الشارع العام لقناة الجيش في و.
العنوان:

Abruzzi - إيطاليا
القسم: 

5,000,000 يورو

8/6/2021
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