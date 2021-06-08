خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

شركة إيطالية رصينة ومسجلة رسميا منذ أكثر من عقد من الزمن، مختصة بتوفير مكائن صناعة حفاضات الاطفال وحفاضات كبار السن والفوط النسائية، تتوفر منها الجديدة والمستعملة المضمونة، وكذلك المواد الاحتياطية والمواد الاولية الداخلة بهذه الصناعة