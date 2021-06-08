خطوط إنتاجية لصناعة حفاضات الاطفال وكبار السن والفوط النسائية

(للبيع)
|نحن شركة إيطالية رصينة ومسجلة رسميا، اختصاصنا توفير مكائن صناعة حفاضات الاطفال وأجزائها الجديدة والمستعملة وكذلك مكائن صناعة حفاضات كبار السن والفوط النسائية وبأسعار مختلفة وطاقات انتاجية مختلفة وبضمانات سنوية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Al Alosy Mohammed
|التليفون:
|00393807790611
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Via tirino,8- Pescara
Abruzzi - إيطاليا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096344
850,000 يورو
850,000 يورو
850,000 يورو
5,000,000 يورو