خصومات علي الاثاث المكتبي

(للبيع)
|📣 عروض #ام_بي_جروب مبتخلصش 📣 خصومتنا مش بتخلص ودايماً بنحب نتحدى الكل بالخامة والجودة والشكل بتاعنا 💪 رجعنالكم دلوقتي ولمده شهر بعروض #الجمعه_البيضاء علي #الاثاث_المكتبي بخصم 50% علي جميع المعروضات و كده ممكن تفرش مكتبك اوشركتك بالكامل باقل سعر 😍 اطلبنا علي 01000843011 -01000841170 -01000840991📱 ▪أرضي 03/5710500📞 ▪what'sapp 01275404151 او زورونا من يوم السبت للخميس من الساعه 10ص ل 7 م🌗 _ العنوان :📌 - 53 ش البيكباشي العيسوي بجوار شركة الكهرباء سيدى بشر -الإسكندرية #mbgroup #white_frid
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ام بي جروب
|التليفون:
|01000841170
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|العنوان:
|53 شارع العيسوي بجوار شركه الكهرباء سيدي بشر الاسكندريه- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117814
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1 جنيه
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