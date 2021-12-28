خصومات على ايجار (Toyota (Rush -Fortuner العالمية

(للإيجار)
|عروض وخصومات .01101555356 نفسك فى عربية فخمة ومريحة توصلك المطار بتدور على سيارة لفرحك بسعر قليل وبكفاءة عالية احنا وفرنالك ده هدفنا انت فى المقام الاول لذلك استاجر سيارة تيوتا( فورتشنر وراش) من وكالة بسيونى ترافيل بافضل خدمة لك حيث ان تتمتع سيارتى تيوتا فور اتشنر وراش من الداخل بغطاء عازل من الحرارة والاصوات وضوء فى الصندوق الخلفى ايضا بالتالى وفرنالك راحتك وامانك مع عائلتك استأجر سيارة تيوتا( فورتشنر وراش) التى تتمتعا بنظام فرامل مانعة للانغلاق للاستعلام اتصل بنا على 01101555356
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسيونى ترافيل
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|7 ش محمد حسن الجمل - عباس العقاد- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117047
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