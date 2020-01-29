خصوصيتك هتلاقيها عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|عيش الخصوصية وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى ) بحديقة خاصة وسط خدماتك مارينا للصيد عشان تمارس اجمل هواية للصيد وملاهى للاطفال عشان ولادك يتبسطوا ويلعبو فى اجمل جو كل ده واكتر عندنا باقل مقدم واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوئد مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وعيش الخصوصية والامان فى شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050894
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