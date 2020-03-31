خصوصيتك في شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)
|عايز خصوصية كاملة وانت قاعد في شقتك دلوقتي بأمتلاكك شقة في العاصمة الادارية الجديدة هتقدر تستمتع بخصوصية كاملة في شقتك بكمبوند zavani وكمان جمب كل الخدمات مول تجاري وحمامات سباحة ونادي رياضي وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057130
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