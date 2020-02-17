خصوصيتك اللى بتدور عليها عندنا فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|شاليهك فى بالم بيتش السخنة بخصوصية ملهاش مثيل بروف مميز ع اجمل اكوا بارك وقريب لحمامات السباحة وكافيهات وملاهى وسينمات شاليهك 125م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وعيش الخصوصية اللى بتدور عليها فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053153
206,000 جنيه
102,000 جنيه
312,000 جنيه
120,000 جنيه
222,000 جنيه
170,000 جنيه
141,000 جنيه
112,000 جنيه
174,000 جنيه
230,000 جنيه
176,000 جنيه
156,000 جنيه
130,000 جنيه
106,000 جنيه
183,000 جنيه