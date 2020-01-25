خصوصية وراحة وامان بمقدم 10 % وبالتقسيط علي 8سنين في السخنة

(للبيع)
|استمتع بحياة الخصوصية في قريتنا حمامات سباحة خاصة وكيدز ايريا وفيو علي البحر استمتع بحياة الخصوصية من شاليهك للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050461
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