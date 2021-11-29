خصم 50000جنية من وحدتك بمساحة 260م بالتجمع الخامس

(للبيع)
|فرصة للإستثمار والسكن معاً بأرقى أحياء الجمع الخامس تملك شقة للبيع 260متر من المالك مباشرة واحصل علي خصم 50000جنية باقل مقدم واطول فترة سداد حتى 72شهر واسكن بجوار العاصمة الإدارية و خطوات من النادي الأهلي / خطوات من منطقة الفيو زون - قطار المونوريل / خطوات من محور محمد بن زايد / واجهة بحري - مكان بالجراج ومخزن خاص .《 3 غرف منهم غرفة ماستر - غرفة معيشة - إستقبال 3 قطع - 3 حمام + غرفة ملابس - مطبخ - تراس - غرفة خزين 》 لمزيد من التفاصيل إتصل على 02-23575668 📞 : 01050750088/ 01101350088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rtm
|التليفون:
|01050750088
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|بيت الوطن الحى السادس- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,868,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113249
3,500 جنيه
4,500 جنيه
1,710,000 جنيه
250,000 جنيه
225,000 جنيه
349,000 جنيه
117,000 جنيه
850,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
600 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
650 جنيه
1,200 جنيه
600 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
800 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
500 جنيه
550 جنيه