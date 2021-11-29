خصم 50000جنية من وحدتك بمساحة 260م بالتجمع الخامس

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تفاصيل الإعلان
فرصة للإستثمار والسكن معاً بأرقى أحياء الجمع الخامس تملك شقة للبيع 260متر من المالك مباشرة واحصل علي خصم 50000جنية باقل مقدم واطول فترة سداد حتى 72شهر واسكن بجوار العاصمة الإدارية و خطوات من النادي الأهلي / خطوات من منطقة الفيو زون - قطار المونوريل / خطوات من محور محمد بن زايد / واجهة بحري - مكان بالجراج ومخزن خاص .《 3 غرف منهم غرفة ماستر - غرفة معيشة - إستقبال 3 قطع - 3 حمام + غرفة ملابس - مطبخ - تراس - غرفة خزين 》 لمزيد من التفاصيل إتصل على 02-23575668 📞 : 01050750088/ 01101350088
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rtm
التليفون: 01050750088

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بيت الوطن الحى السادس- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,868,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/11/2021
رقم الإعلان: 2113249
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