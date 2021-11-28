خصم 50% على اقوى برنامج محاسبى لجميع المشاريع الاستثماريه

(للبيع)
|برنامج إدارة نقاط البيع Master POS ـ 1- البرنامح يصلح لإدارة (السوبر ماركت - محلات المنظفات - العطارة والعلافة - قطع غيار السيارات - إكسوار الموبايل و الكمبيوتر - محلات الملابس - لعب الأطفال - الأدوات الصحية والكهربية) . 2- إدارة حركة المشتروات و المبيعات و المخزون من و إلى أكثر من مخزن ، وإمكانية التحويل بين المخازن و المحلات (يضاف حسب رغبة العميل) . 3- إدارة حسابات الموردين والعملاء . 4- الخزينة و درج ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|heba tallah mohamed
|التليفون:
|01003746100
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|العنوان:
|القاهره- القاهرة
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112984
4,000 جنيه
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30 ريال
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